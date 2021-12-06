Terörle mücadele kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanlarından Muş'un Şenyayla bölgesinde, 2-4 Aralık'ta "Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu"yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

JÖH, PÖH, komando, iç güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları ve özel ihtisaslı timlerden oluşan 52 tim ve 806 personel, 2 genel maksat helikopteri ve 2 atak taarruz helikopterinin katılımıyla büyük çaplı operasyon gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonda 8 farklı noktada, sığınak, 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 8 pil bağlanmış kablo düzenekli fünye, 22 çeşitli çaplarda hafif silah mühimmatı, şarjör, 5 örgütsel doküman, yazıcı, 14 kalem pil, hücum yeleği, 22 giyim malzemesi, 50 tıraş, kişisel bakım ve temizlik malzemesi, 9 mutfak malzemesi, 13 hırdavat malzemesi, muhtelif miktarda kamuflaj maksatlı kullanıldığı değerlendirilen haki renkli kumaş ele geçirildi.