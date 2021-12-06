Kemaliye Mahallesi'nde 5 gün önce öğle saatlerinde sokakta çakmak satarak geçimini sağlayan doğuştan yürüme engelli Muhammed Taşpınar'ın evinin önüne park ettiği motosikleti çalındı. Taşpınar'ın ihbarı üzerine polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri belirledi. Şüphelilerin bulunduğu eve operasyon yapan polis, S.K ve Y.Y.'yi yakaladı. Evde bulunan çalıntı motosiklet alınarak Taşpınar'a teslim edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yeni bir motosiklet hediye edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Taşpınar'a, Ergani Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yeni bir motosiklet hediye etmişti.