Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçükbaş hayvan hırsızlığı operasyonunda 20 gözaltı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde hayvan hırsızlığı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen 5 küçükbaş hayvan bulundu. Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ile 3 av tüfeği de ele geçirildi.
Şüpheliler Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Aydın Hırsızlık Kaçak Avcılık
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