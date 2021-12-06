Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, onlarca kilometre uzunluğa sahip farklı eğimlerdeki kayak pistleriyle Türkiye'nin önde gelen kayak merkezleri arasında yer alıyor. Erciyes, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki pistlerle hem acemi hem de profesyonel kayakçılara ev sahipliği yapıyor.

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Dağ genelinde mavi kategoride 16, kırmızı kategoride 18, siyah kategoride ise 6 pist yer alırken bu pistlerin eğimleri, yüzde 30 ile 50 oranında değişiyor. Erciyes'te bir de eğitim pisti bulunuyor.

Türkiye'nin en yüksek pisti

Türkiye'nin en yüksekte bulunan Ottoman pisti 3 bin 400 metrede zorlu yolları, kesintisiz uzunluğu ile yerli ve yabancı adrenalin tutkunu kayakseverlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Tekir, Hisarcık ve Hacılar Kapı'daki bölgelerde yürüyen bant alanında ise kayağı yeni öğrenenler için pist ve kızak alanları ayrı yerlerde bulunuyor.

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''Kayakçılar her zaman aynı pistlerden kaymaktan memnun olmuyor''

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kayak merkezinin 4 giriş noktasında, geçen sezona kadar 102 kilometreyi bulan 34 pistiyle kayak keyfi sunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu sene Develi kapıda oluşturulan çalışmayla pist sayısını 41'e çıkarttık. Pist uzunluğunu da 102 kilometreden 112 kilometreye çıkarttık. Bir kilometrelik, 500 metrelik ve değişik uzunlukta pistler oluşturduk.

Erciyes'e giriş noktalarındaki her kayak pisti müstakil bir kayak merkezine sahip formata büründü. Kayakçılar her zaman aynı pistlerden kaymaktan memnun olmuyor. Farklı özelliklerde, eğimde pistlerden istifade etmek istiyor. Yeni açtığımız pistler orta ve üst seviyedeki kayakçılara hitap eden, kaliteli pistler."

Sunulan bu imkanın turist sayısını da artıracağına dikkati çeken Cıngı, Erciyes'e gelen misafirlerin pist uzunluğu ve çeşitliliğini önemsediğini vurguladı.