Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da otomobil çalan çocuklar adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Ordu'daki bir otomobil galerisinden otomobil çalan ve 5 gün sonra İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, adliyeye sevk edildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir galeriden otomobil çalan üç çocuk, galeri sahibi ve çocukların ailelerinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan soruşturma sonrasında İstanbul'da yakalanmış, işlemlerinin ardından 4 Aralık Cumartesi gecesi Ordu'ya getirilmişti.
15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.
Çocukların Ordu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
3 çocuk, Ordu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Ordu
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