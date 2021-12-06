Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir galeriden otomobil çalan üç çocuk, galeri sahibi ve çocukların ailelerinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan soruşturma sonrasında İstanbul'da yakalanmış, işlemlerinin ardından 4 Aralık Cumartesi gecesi Ordu'ya getirilmişti.

15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

Çocukların Ordu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

3 çocuk, Ordu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.