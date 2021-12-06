Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sigara kaçakçılarına operasyon: 4 milyon 723 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da polis ekipleri tarafından, gümrük kaçağı 4 milyon 723 bin makaron ve 9 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bazı adreslerde ve bir minibüste kaçak ürünlerin bulunduğunu tespit etti.
Adreslere baskın yapan ekipler, 4 milyon 723 bin makaron ele geçirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Araçta yapılan aramalarda ise motor ve kabin bölümüne gizlenmiş kaçak 9 bin 590 paket sigara bulundu.
Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Makaron Kaçakçılık
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