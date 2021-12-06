İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bazı adreslerde ve bir minibüste kaçak ürünlerin bulunduğunu tespit etti.

Adreslere baskın yapan ekipler, 4 milyon 723 bin makaron ele geçirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Araçta yapılan aramalarda ise motor ve kabin bölümüne gizlenmiş kaçak 9 bin 590 paket sigara bulundu.

Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.