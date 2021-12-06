Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 11:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cezaevinden tahliye oldu, silahlı saldırıda öldü
[Fotoğraf: DHA]
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, "PKK terör örgütüne yardım etme" suçundan yattığı cezaevinden tahliye edilen 43 yaşındaki Yahya Çakır, silahlı saldırıya uğradı.
Olay, dün akşam Kışla Mahallesi Rüzgar Sokak'ta meydana geldi. "PKK terör örgütüne yardım etme" suçundan bir süredir yattığı cezaevinden 1 hafta önce tahliye olan Yahya Çakır, yolda yürürken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kanlar içinde yere yığılan ve sağlık ekibi tarafından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Yahya Çakır, hayatını kaybetti.
Polis, olay yerindeki boş kovanları muhafaza altına alarak, saldırgan ya da saldırganların belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
Olayın terör saldırısı olup olmadığı da araştırılıyor.
Etiketler: Mardin PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı
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