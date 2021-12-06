Gaziantep'te baba Y.G'nin, 2 aylık bebek C.G'yi darbederken çekilen görüntüleri 30 Kasım'da ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine ulaşılan bebek, tedavi altına alınmıştı.

Aynı gün yakalanarak mahkemeye çıkarılan baba, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Zor bir tedavi sürecinden geçen bebek sağlığına kavuştu. Hastane personeli de bebeği taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Minik hastamızın kontrol ve takipleri devam edecek"

Bebeğin tedavi gördüğü Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde görevli beyin ve sinir cerrahisi uzmanı İsmail Demir, bebeğin kendilerine ulaştığında durumunun iyi olmadığını, beyninde kanama olduğunu söyledi:

"Bebeğimizi iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettik. Neyse ki bebek de yoğun bakımda tedavilere olumlu cevap verdi. Tetkikler sonucu beyindeki kanamada artış saptamadık. Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine birkaç gün önce de servise çıkarmıştık. Yaptığımız son kan tetkiklerinde bir problem görünmüyor. Solunum ve beslenmesi de iyi durumda. Beyninde kalıcı bir hasar da gözükmüyor. El, kol ve bacaklarını rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Sağlığına kavuşan bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii minik hastamızın kontrol ve takipleri devam edecek."