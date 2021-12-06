Bilecik'te İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM), kent merkezinin en yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlara HES kodu denetimi yaparken bir şahsın sorgusunda "Riskli" ibaresi görüldü.

Yapılan incelemelerin ardından Ömer B.'nin Koronavirüs PCR testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ikamet adresine götürüldü. Şahsa 4 bin 100 TL idari para cezası kesildi.