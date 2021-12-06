Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karantinada olması gerekirken sokakta gezdi
[Fotoğraf: İHA]
Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen caddede yakalanan bir kişiye 4 bin 100 lira idari para cezası yazıldı.
Bilecik'te İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM), kent merkezinin en yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlara HES kodu denetimi yaparken bir şahsın sorgusunda "Riskli" ibaresi görüldü.
Yapılan incelemelerin ardından Ömer B.'nin Koronavirüs PCR testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ikamet adresine götürüldü. Şahsa 4 bin 100 TL idari para cezası kesildi.
Etiketler: Bilecik Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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