Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA ]
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde E.B. yönetimindeki minibüs, E-88 Karayolu Davutlu köyü yakınlarında, T.U.'nun kullandığı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada T.U. ve eşi R.U. olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobildeki 4 çocuk ile sürücü E.B. ve minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Yozgat
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