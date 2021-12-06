Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 11:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Konya'da kamyon ve traktör çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Konya istikametindeki kamyon, kavşağa çıkmak isteyen traktöre çarptı. Traktördeki 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Beyşehir-Konya Karayolu'nda meydana gelen kazada, Konya istikametine doğru seyir halinde olan Ş.H. yönetimindeki kamyon, köy yolundan kavşağa çıkmak isteyen A.T. idaresindeki römorklu traktörle çarpıştı.
Traktöre çarpmamak için direksiyon kıran ancak engel olamayan kamyon sürücüsü, refüje çıkarak durabildi.
Kazada traktör sürücüsü ile traktörden yola savrulan eşi Ayşe T. yaralandı. Yaralı karı koca, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Ayşe T. Konya Şehir Hastanesine nakledildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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