Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 11:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Ordu'da otomobil çalan 3 çocuk yakalandı
Ordu'da galeriden otomobil çalan 3 çocuk İstanbul'da yakalandı.
Ordu'da, yaşları 12, 13 ve 15 olan 3 çocuk, 28 Kasım'da galeriden otomobil çalarak kaçtı.
Polis, plakasından en son İstanbul'da olduğu tespit edilen otomobildeki 3 çocuğu yakaladı.
15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
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