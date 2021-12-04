Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sahte içki üretenlere operasyon
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 1915 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde yaşayan M.A'nın evinde sahte içki üretip sattığı bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, adreste 1915 litre sahte içki ve içki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Ev sahibi M.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Jandarma Genel Komutanlığı Sahte Alkol Sahte İçki
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