İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.