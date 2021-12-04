Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ İstanbul Terör Örgütü
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