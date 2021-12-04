Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde üzerinde seyreden Bahadır Güven'in kullandığı 34 BB 6106 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkarmak için çalışmalarını sürdürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Bahadır Güven ve diğer iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ağır maddi hasar alan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.