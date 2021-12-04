Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 09:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ve 11.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 seferleri fırtına uyarısı nedeniyle iptal edildi.
Etiketler: Fırtına Deniz Otobüsü Ege Denizi Çanakkale
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