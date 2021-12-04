Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ve 11.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 seferleri fırtına uyarısı nedeniyle iptal edildi.