Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesi Yalvaç-Özgüney kara yolunda, 78 yaşındaki Zeki Gökkaya'nın kullandığı otomobil, 74 yaşındaki Ömer Çayır idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobillerdeki 54 yaşındaki Emine Gökkaya ile 59 yaşındaki Gülümser Çayır hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası
Son Haberler
- 13:12
- 13:10
- 13:18
- 12:59
- 12:48
Sıradaki Haber
Adana'da sigara kaçakçılarına operasyon: 4 milyon 723 bin makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz