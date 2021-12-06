Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

1 haftada düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda ise tabanca, 10 tabanca fişeği, gümrük kaçağı 3 bin 111 paket sigara, bir miktar uyuşturucu ile sahte çek ele geçirildi.

İlde ayrıca 15'i asayiş, 15'i kaçakçılık, 1'i terör ve 1'i resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 32 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.