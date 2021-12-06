Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da pitbull saldırısı
[Fotğraf: DHA]
Bursa'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Doğukan S. kolundan yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen Doğukan S.'ye başıboş şekilde dolaşan pitbull saldırdı. Köpeğin ısırdığı gencin yardımına çevredekiler koştu.
Köpek, bölgedekilerin müdahalesi ile kaçarken, yaralanan genç için ambulans çağrıldı. Sol kolundan yaralanan Doğukan S., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kuduz aşısı yapılan Doğukan taburcu edilirken, polis ekipleri çalışma başlattı.
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