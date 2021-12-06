Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Antalya-Korkuteli kara yolu Cehennem Deresi mevkisinde meydana gelen kazada, Kerim Kırıtlar yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Osman A. idaresindeki TIR ile çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan 34 yaşındaki Yüksel Can hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Kerim Kırıtlar ise kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, TIR sürücüsünü gözaltına aldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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