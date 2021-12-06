Osmaniye merkez Karacaoğlan Ortaokulu öğrencileri Mehmetçik'e destek vermek istediler. Duygu dolu mektuplar yazdılar.

O mektupları Suriye'nin Afrin bölgesindeki Bülbüldağı Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere gönderdiler.

Okulda görev yapan Türkçe Öğretmeni Özen Tomas, "Bu çalışmayla öğrencilerimiz ve askerlerimiz arasında gönül köprüleri kurmayı amaçladık. Askerlerimizin kendilerini yalnız hissetmemelerini, her zaman yanlarında olduğumuzu bir nebze de olsun göstermek istedik" dedi.

Mehmetçik mektuplara duygu dolu video ile karşılık verdi

Askerler de öğrencilerden gelen mektuplara bir video ile karşılık verdi.

"Sevgili Osmaniyeli okul öğrencileri, kardeşlerimiz. Yazdığınız mektuplar bizi en kalbi duygularla heyecanlandırıp işimizi yapmamızda en büyük motive edici etkenlerden biridir. Öncelikle hepinize teşekkürü borç biliriz. Sizler daha iyi bir eğitim alın, daha huzurlu bir hayat yaşayabilin diye bizler buradayız."

Öğrenciler terörle mücadele eden askerlere mektuplar göndermeye devam edecek.