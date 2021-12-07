Antalya'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından zihinsel ve bedensel engelleri nedeniyle bugüne kadar askerlik yapamayanlar için "Temsili Askerlik Uygulaması" yapıldı.

Törende bayrak ve silah üzerine yemin eden Bünyamin Kahveci ile oğlu Hasan Kahveci'ye ve Yasin Sarıkaya'ya terhis belgelerini ve plaketlerini, Kaymakam Abdulkadir Demir, Başsavcı Ramazan Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Tunç verdi.

Bir günlüğüne askere alınan engelli vatandaşlar, yemin töreninin ardından jandarma motosikletlerinden anons yaptı, temsili olarak nöbet tuttu ve nöbet devir teslimini de gerçekleştirdi.

"Vatan, millet sağ olsun"

Temsili askerlik yapan Bünyamin Kahveci, "53 yaşından sonra bu göreve başladım. Hep içimdeydi, bugüne nasip oldu. Vatan, millet sağ olsun. Allah, devletimize, milletimize, askerimizin ayağına taş değdirmesin" dedi.

Babasıyla yemin eden Hasan Kahveci ise, "Heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum komutanlarımıza. Vatanımız, milletimiz sağ olsun" dedi.