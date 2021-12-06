Üroloji Uzmanı Ahmet Köse ile Radyoloji Uzmanı Hale Kabacaoğlu'nun tek çocukları olan Neslihan Köse (39), 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2’nci sınıfta okurken yılbaşı tatili için Bursa'da yaşayan ailesinin yanına geldi.

Banyoya giren Neslihan, içeride uzun süre kalınca, durumdan şüphelenen annesi Dr. Hale Kabacaoğlu içeri girdi. Kızını yerde yatarken bulan Dr. Kabacaoğlu, Neslihan’ın duran kalbini, kalp masajıyla yeniden çalıştırdı.

Neslihan Köse, çağırılan ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beyin hücrelerinin tamamına yakını ölmüştü

Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle komaya giren genç kız, önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, oradan da İstanbul'daki GATA'ya sevk edildi.

GATA’da 2 ay kalan Neslihan, annesinin isteğiyle Ankara Bilkent TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ne yatırıldı. Çekilen MR’da beyin hücrelerinin tamamına yakınının ölü olduğu görüldü.

Neslihan uyandığında hafızası silinmişti

Eşinden boşanıp mesleğine ara veren Hale Kabacaoğlu, velayeti kendisinde olan kızının tedavisi süresince hastanede çocuğunu yalnız bırakmadı. Bitkisel hayattaki çocuğuna, Mozart'ın parçalarını dinletti, kitap okudu. Yanından ayrılmadığı Neslihan'ın, geceleri uyurken düşmemesi için de kelepçeyle elini eline bağladı.

Neslihan aylar sonra, hafızası silinmiş olarak gözlerini açtı, uzun süren tedavinin ardından da taburcu edildi. Hale Kabacaoğlu, 21 yaşındaki kızını yeni doğan bir bebek gibi 3 sene altını bezledi, ardından da yemek yeme ve tuvaletini giderme gibi temel eğitimler verdi.

Fitoterapi, apiterapi, hirudoterapi, bioenerji, 2 kez kök hücre nakli yaptırdı. Sağlığına kavuşması için, Brezilya, Avusturya, Güney Kore'ye götürdü. Verdiği eğitim ve yaptığı tekrarlarla, Neslihan'a okuma ve yazmayı hatırlattı.

Evindeki duvarları yıktı, kapıları kaldırdı

Hale Kabacaoğlu, kızının yürürken çarptığı evin iç duvarlarını yıktırdı, kapıları kaldırdı. Evin çeşitli noktalarına ayna yerleştiren Hale Kabacaoğlu, Neslihan'ın odalardaki hareketlerini gözlemlemeye başladı.

Kabacaoğlu, kızı öğrendiklerini unutmasın diye duvarlara yazı yazdı. Havlu, diş macunu, lavabo, ayna gibi materyallerin üzerine yazdığı yazılarla Neslihan’ın bu objeleri hatırlamasını sağladı.

Ölü olarak kayda geçirilmişti

2001 yılında Neslihan’ı banyodan ölü çıkardığını belirten Hale Kabacaoğlu, kızının göz bebeklerinde 15 gün ışık refleksi dahi olmadığını, kayıtlara da ölü olarak geçtiğini ifade etti.

O günden bugüne bir an olsun kızından ümidini kesmediğini belirten Kabacaoğlu, Neslihan’ın, sosyalleşmek için 2 ay önce Türk sanat müziği korosuna başladığını söyledi.

Aşk Efza Türk Sanat Müziği Korosu’nda eğitim almaya başlayan Neslihan, Gökdere Kültür Merkezi’nde verilen konserde yaklaşık 1 saat sahnede kaldı. Neslihan, "Yıldızların Altında" isimli şarkıyı da solo olarak seslendirdi.

İlk sahne deneyimini başarıyla atlatan Neslihan Köse, “Çok mutluyum, çok heyecanlıydım. Son derece keyif aldım. Ben bu kadar başarı elde edemezdim. Annemin ve Rüştü Hocamın sayesinde oldu” dedi.

"Sevincimden ağladım"

Hale Kabacaoğlu duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Neslihan mezardan çıkartılmış bir çocuktu. Bu seviyeye geldiği için gururluyum, çok mutluyum. Beyinde her şey silindikten sonra, anlık bellek, yakın hafıza, uzak hafıza, hiçbir şey kalmadı. Bir tek şarkılar vardı. Onlar duruyordu. Eskiler olduğu gibi, yeni kayıt da alıyordu. Belki buradan da bir kazancım olur diye bunun üzerine gitmek istedim. Yaklaşık 2 aylık bir süreç sonucunda bugün konser verdik. Çok mutuyum, yavrumu o sahnede gördüm diye sevincimden ağladım.”