Kuaförlükten emekli olan 62 yaşındaki Sevim Zengel, hem gönüllülük sevdası hem de işine olan bağlılığından dolayı mesleğini bırakmadı.

Yıllarca önünden geçtiği Darülaceze'ye emekli olduktan sonra çocuklara gönüllü annelik yapmak arzusuyla giden Zengel, çocukların değil, yaşlıların bakıma muhtaç olduğunu öğrendi.

Zengel, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla hayatını tümden değiştiren gönüllülük hikayesini şöyle anlattı:

"Hep önünden geçerdim ama içinde ne olduğunu bilmiyordum. Bir gün önünden geçerken, gönüllü gelebilir miyim acaba diye düşündüm. Buradaki çocuklara gönüllü annelik yapmak istedim.

15 sene önce çocuklara gönüllü anne almıyorlardı. Derken burada rehabilitasyon şefi Havva hanım vardı. Ona yönlendirdiler beni. 'Sen ne iş yaparsın?' dedi. Ben de tırnak keserim, saç boyarım, yüz alırım dedim. Saç kesmiyordum ama senelerce çalışınca görüyorsun. Ama buradaki gibi yoğun bir saç kesimi yapmıyordum.

"Kapıdan girdiğim an dopinglenmiş gibi hareket ediyorum"

Pandemiden önce Darülaceze'ye haftanın üç günü geldiğini, şimdi ise haftanın iki gününe bütün işlerini sıkıştırmaya çalıştığını belirten Zengel, sözlerine şöyle devam etti:

"15 sene oldu. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Ne kadar yorgun olursam olayım, ne kadar stresli olursam olayım, şu kapıdan girdiğim an sanki insana bir doping gelir ya dopinglenmiş gibi hareket ediyorum. Buradaki insanları çok seviyorum. Gördünüz nasıl dua ediyorlar.

''Anneme, babama ve üç tane engelli çocuğumada yardım ediyorum''

Darülaceze sakinlerinin kendisini de çok sevdiğini dile getiren Zengel, "15 sene az bir zaman değil. Benim annem babam da yaşlı. Onlara da ben bakıyorum. Bir kız kardeşim var, 3 tane engelli çocuğu var. Onlara yardım etmeye çalışıyorum. Annemin, babamın doktor işlerini bile buraya geleceğim güne denk getirmemeye çalışıyorum. Bir denge kurduğun zaman tıkır tıkır yürütmeye çalışıyorsun. Burayı mağdur etmemeye çalışıyorum" dedi.

Kendisinin de yeterince genç olmadığını vurgulayan Zengel, "Ama O, güç ve kuvveti veriyor ya. Bu güç ve kuvveti verdiği müddetçe, gelmeye çalışacağım. Gelmediğim zaman özlüyorum. Rabb'im böyle bir şeyi bana nasip etti. Ben de böyle bir şey yapıyorum. Onların duası yeter" dedi.