Butko zeytini Artvin Çoruh Vadisi'nde yetiştiriliyor.

Bölgede Akdeniz ikliminin görüldüğü 806 dekar alanda yaklaşık 22 bin zeytin ağacından yıllık ortalama 220 ton zeytin elde ediliyor.

Her yıl kasım ayında başlayan Butko zeytini hasadı aralık ortalarında sona eriyor. Bu yıl verim az, bu sebeple üreticiler hasadı erken tamamladı.

"Üstün Lezzet" ödüllü zeytin Yusufeli ilçesinin vazgeçilmezlerinden.

Butko zeytininin ağacı fiziksel yapısıyla diğerlerinden ayrılıyor. Hasadın ardından üreticiler ağaçların bakımıyla ilgilenecek.