Tüm dünyada geçerli "Kar Leoparı" unvanı sadece Rusya Dağcılık Federasyonu tarafında veriliyor. Bu unvanı almak için ise eski Soyvet coğrafyasından 7 bin metreden yüksek 5 dağa tırmanmanız gerekiyor. Türkiye’de bu unvanı alan sadece 3 dağcı var.

Zirveleri karlı dağlar, taşlı ve kayalık arazilerde kilometrelerce yürüyüş... Esin Handal, "Kar Leoparı" unvanı alan ilk Türk kadın.

Dünyada 'Kar Leoparı' 32 kadın var

Türk dağcı, Lenin, Korjenevskaya, Somoni, Khan, Tengri ve Pobeda dağılarına tek tek tırmandı.

"Şöyle bir tepki alıyorum çok ilginç; ben Kar Leoparıyım ve Türkiye’deki ilk kadın leopar benim deyince şöyle bir süzüyorlar, 'Sen misin?’ diyorlar. Fazla ufak tefek buluyorlar beni."

Kar Leoparı unvanını dünyada yalnızca 32 kadın alabildi.

"Doğa sporları özellikle kadınların güçlerini kendilerine gösteriyor. Ben dağda iken asla soğukta kalamam derdim. Çok üşürdüm. Asla aç kalamam derdim, kar suyu içmem derdim. Hep derdim. Ama gördüm ki aslında ben yapabiliyormuşum."

Türk bayrağını zirvelere taşıyan Handal'ın hedefi 8 bin metreyi aşan yüksekliklere tırmanmak. Sağlığı elverdiği sürece tırmanmaya devam edecek.

Haber: Cansu Atıcı

Kamera: Ümit Turan