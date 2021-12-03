Uzun senelerdir asker olma hayali kuran Down sendromlu Osman Duyu, asker olma isteğini ailesinin aracılığıyla, Kaymakam Karaaslan'a iletti.

Bunun üzerine Kaymakam ve Belediye Başkan V. Ahmet Karaaslan’ın talimatıyla Osman Duyu’ya, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askeri üniforma giydirilerek, eğitim verildi ve askerler ile birlikte yemek yedi.



Kaymakam Karaaslan, İlçe Jandarma Komutanlığında 1 günlük askerlik heyecanı yaşayan Osman Duyu ve ailesiyle sohbet etti.

Osman Duyu’ya tezkeresi verildi



Yapılan görüşmede engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olduğunu belirten Kaymakam Karaaslan, 3 Aralık Engelliler Günü’nün toplumsal bilinci geliştirecek çalışmalara destek sağlamasını temenni ederek, engelli bireyler ve kıymetli ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir hayat diledi.

Ziyaret sonrası Kaymakam Karaaslan, Osman Duyu’nun tezkeresini vererek, kendisini uğurladı.

