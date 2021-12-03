Gümüşhane Söğütlü'de yaşayan Rukiye Aslan, kas güçsüzlüğü nedeniyle ellerini kullanmakta zorlanıyor.

Aslan'ın çocukluktan beri resim çizmeye karşı ilgisi vardı. Fakat imkansızlıklar nedeniyle bu yeteneğini ön plana çıkaramadı.

6 yıl önce Söğütlü'ye resim öğretmeni olarak gelen Zehra Albayrak’ın destekleriyle resim yeteneğini ilerletti.

"İçlerindeki cevherleri saklamasınlar"

Zehra öğretmenin 3 yıl boyunca haftada 3 gün kendisini evden alarak çalıştıklarını ve bu sayede resim yeteneğini geliştirerek kendi sergisini açabilecek seviyeye geldiğini anlatan Rukiye Arslan, engelli vatandaşlara da seslendi.

"Şu an için sadece karakalem yapıyorum. Haftasonları yoğunluk çok olduğundan öğretmen azlığından dolayı gelip bazen yardım ediyorum. Bende doğuştan kas güçsüzlüğü rahatsızlığı var. Kollarımı kaldıramıyorum. Dizlerim çok güçlü değil ve uzun yola gidemiyorum. Biraz ellerimi kullanıyorum. Resim çizerken zorlandığım noktalar var ama dinlenip devam ediyorum. Resmi kollarımı kaldırmadan çiziyorum. Masayı kendi hizama ayarlıyorum. Resimdeki koyu kalması gereken alanları iki elimle bastırarak karalıyorum, tek elim bu konuda yeterli olmuyor. Benim gibi engelli olan vatandaşlar, yeteneklerini ortaya koysunlar ve içlerindeki cevherleri saklamasınlar. Benim açığa çıkarma şansım oldu umarım isteyen herkesin de açığa çıkarma şansı olur."

"Çizdiğim resmi Cumhurbaşkanına kendim götürmek istiyorum"

Kelkit İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Ayvazoğlu’nun önerisiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini çizdiğini ve bu çizimi Erdoğan’a bizzat iletmek istediğini söyleyen Arslan, “Resim her şeyden önce stresimi alıyor ve bana mutluluk veriyor. Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. Çizimimin ona ulaşmasını, hatta fırsat olursa çizdiğim resmi kendim götürmek istiyorum. Resmi çizmem bir hafta sürdü" dedi.