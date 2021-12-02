2015 yılında 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanı alan ve her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan sakin şehir Şavşat; yazın yeşili, sonbaharda turuncu ve kırmızının tonlarını sergilerken, kış aylarında da beyaz örtüyle kaplanıyor.

Şavşat- Ardahan karayolu üzerindeki Yavuzköy köyünde yer alan tescilli Şavşat evleri yoğun kar yağışıyla farklı bir güzelliğe kavuştu.

Dron çekimleri ilgi çeken görüntüleri ortaya koydu.

Haber - Kamera: Fatih Tüysüz