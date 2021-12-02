Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sakin şehir Şavşat'tan kar manzaraları
[Fotoğraf: TRT Haber]
Artvin'in 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanlı Şavşat ilçesi güne beyaz örtüyle uyandı. İlçeye bağlı Yavuzköy köyünde kar manzaraları görenleri hayran bıraktı.
2015 yılında 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanı alan ve her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan sakin şehir Şavşat; yazın yeşili, sonbaharda turuncu ve kırmızının tonlarını sergilerken, kış aylarında da beyaz örtüyle kaplanıyor.
Şavşat- Ardahan karayolu üzerindeki Yavuzköy köyünde yer alan tescilli Şavşat evleri yoğun kar yağışıyla farklı bir güzelliğe kavuştu.
Dron çekimleri ilgi çeken görüntüleri ortaya koydu.
Haber - Kamera: Fatih Tüysüz
Etiketler: Artvin Kar Yağışı Sakin Şehir
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