İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle engelli yolcuların sorunsuz seyahat edebilmesi için havalimanında yapılan faaliyetleri anlattı.

Özel park alanlarından, dinlenme odalarına kadar engelli yolcular, havalimanında seyahatlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor.

"Havalimanlarına çok iş düşüyor"

Kendi kızı da engelli bir birey olduğundan, engelli yolcuların seyahatlerini daha kolay yapabilmesi için bütün detayların düşünüldüğünü söyleyen Samsunlu, “Kızım otistik olduğu için biz engelli ailelerinin, çocuklarının neler yaşadığını biliyoruz. Engellilerin de aileleriyle seyahat etmelerini sağlamak için havalimanlarına çok iş düşüyor” dedi.

"900 noktayı engelli bireylerimize ayırdık"

İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcular için ayrılan noktaları gezen Kadri Samsunlu şöyle devam etti:



“Otoparktan başlayan, check-in, danışma, ikinci kontrol ve köprüye kadar olan tüm süreçte engellilerin, kendi yollarını bulmaları ve seyahatlerinde sıkıntı yaşarlarsa onlara özel oluşturduğumuz odalarda dinlenerek uçaklarını beklemelerini sağlıyoruz. Biz havalimanımızda, 900 noktayı engelli bireylerimize ayırdık."

"Türkiye’de 8 milyona yakın engelli vatandaş var"

Samsunlu, dünyada en iyi havalimanı olmayı hedeflediklerini anlattı:

“Bugün Türkiye’de 8 milyona yakın engelli vatandaş var. Biz bunu göz ardı edip, onlara çözüm üretmeden bu havalimanını birinci konuma getiremeyiz. Peki neredeyiz? Bu sene Avrupa’da Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin verdiği erişilebilirlik ödülünü ilk kez biz aldık.”