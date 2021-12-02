Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 768 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 758,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 768,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.262 lira, Cumhuriyet altını da 5.120 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.776 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başından bu yana yaptığı şahin açıklamalarla altının ons fiyatı üzerindeki baskının devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yatırımcı toplantısı, ihracat rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 768 lira 30 kuruşken satışı ise 768 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.257 lira satış fiyatı 1.262 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 2 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.776,31 dolar

Satış: 1.776,50 dolar

Gram

Alış: 768,30 lira

Satış: 768,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.257,57 lira

Satış: 1.262,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.087,00 lira

Satış: 5.120,00 lira