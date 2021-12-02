Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-kasım dönemi ve kasım ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın 11 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 1 büyüyerek 675 bin 107 adet seviyesine ulaştı.

Otomobil satışları ise 2021 Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre, yüzde 2,1 azalarak 518 bin 294 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 12,7 artarak 156 bin 813'e ulaştı.

Pazarın yüzde 86,6’sı vergisi düşük araçların

Bu yılın ocak-kasım döneminde otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 86,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 280 bin 235'le yüzde 54,1 pay, B segmenti otomobiller de 164 bin 963 satışla yüzde 31,8 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 39,4 payla yine Sedan otomobiller oldu.

Benzinli otomobiller ilk sırada

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti.

Ocak-kasım döneminde benzinli otomobil satışları 342 bin 438 adet, dizel otomobil satışları 104 bin 217 adetle, hibrit otomobil satışları 45 bin 190 adetle ve otogazlı otomobil satışları 24 bin 34 adet gerçekleşti.

Ayrıca bu dönemde 2 bin 415 elektrikli otomobil satışı yapıldı.

Kasım sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 393 bin 726 adetle yüzde 76 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 124 bin 568'le yüzde 24 oldu.