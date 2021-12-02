ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 900 bin varil azalarak yaklaşık 433 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 900 bin varil azalışla 602 milyon 600 bin varile düştü.

ABD'nin benzin stokları 4 milyon varil artışla 215 milyon 400 bin varile yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 168 bin varil artarak 6 milyon 604 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 99 bin varil artarak 2 milyon 704 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 19-26 Kasım haftasında 105 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 54 bin varil seviyesinde gerçekleşti.