Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 artışla 1.865,04 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,64 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.865,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren yüzde 0,86 ile orman, kağıt, basım oldu.
Uluslararası kuruluşlar tarafından Türkiye'nin büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi ile dün yüzde 2,64 değer kazanan BIST 100 endeksi, 1.857,40 puanla kapanış rekorunu kırdı.
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