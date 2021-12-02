Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,48 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 2,8 altında 13,3125'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,3 artışla 13,4800 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,46 değer kazanarak 15,2540'tan, sterlin/TL yüzde 1,32 yükselişle 17,8910'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 96,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1320'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başından bu yana yaptığı açıklamalarda kullandığı şahin tonun varlık fiyatlarında oynaklığı ve dolar talebini artırmayı sürdürdüğünü belirtti.

Dün, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, yüksek enflasyonun 2022'nin ikinci yarısına kadar sürmesinin beklendiğini ve "geçici" olduğu değerlendirmesinden vazgeçilmesi gerektiğini yineledi.

Yurt içinde ise bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurmasının ardından bugün TCMB'den gelebilecek açıklamalar yatırımcıların odağında yer alıyor.

Bugün yurt içinde TCMB'nin yatırımcı toplantısı, ihracat rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.

2 Aralık güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyleydi: