Ayakkabı ustası İzzet Durmuş, çekiç, çivi ve ayakkabı kalıpları ile 11 yaşında tanıştı. O günden bu güne 55 yıldır aralıksız ayakkabı üretiyor. Şimdiye kadar yüzlerce engelli onun elinden çıkan ayakkabılarla adım attı hayata.

"Kalıba ekler yaparak değiştiriyorsun"

Ayakkabı yapımına ilişkin bilgi veren Durmuş, "Bütün ağırlık noktası burası. Buna uygun bir kalıp yapıyorsun. Zaman geçtikçe bu çocuk kilo alıyor, bu kalıba eklemeler yapabiliyorsun. O şartlara göre kalıba ekler yaparak değiştiriyorsun" dedi.

Sayılı ustalar arasında yer alıyor

Adana'da yaşayan 66 yaşındaki İzzet Durmuş, ayağında sorun olan engelliler için özel ayakkabılar üretiyor. Yıllar önce yurt dışında ayak sağlığı merkezinde eğitim alan Durmuş, bu konuda üretim yapan sayılı ustalar arasında yer alıyor. 16 metrekarelik dükkanında 400'e yakın kalıbı, hafızasında da ayakkabıların sahiplerinin hikayeleri var.

"Alllah'ın rızası olduğu bir kul daha ne ister"

Müşterilerinin yüzündeki tebessümün kendisini mutlu ettiğini söyleyen Durmuş, şunları söyledi:

"Ayakkabı olduğu zaman parayı alıyorsun ama para ile mutlu olmuyorsun. O kişiyi mutlu ettim diye mutlu oluyorsun. Onun işini görmüş oluyorsun, yürüyebiliyor, Allah senden razı olsun diyor. Alllah'ın rızası olduğu bir kul daha ne ister dünyada."

İzzet Durmuş, geride kalan 23 yılda engelliler için binlerce ayakkabı üretti. Bu ayakkabılara ihtiyaç duyanlar arasında savaş gazileri, çocuklar ve hastalık yüzünden hayatına engelli olarak devam etmek zorunda kalan bireyler var.

Engellilerin sevinciyle mutlu oluyor

Engellilerin sevinciyle mutlu olduğunu söyleyen Durmuş, "Akkapı'dan karı koca engelli iki kişi var. Kadının ayakları ters. Biz buna bir kalıp yaptık ve yürüttük. 40 yaşında kadın ilk defa yürüdü. Bunun mutluluğunu yaşadık. Buna benzer hafızaya gelmeyen niceleri var" açıklamasını yaptı.

Emektar ayakkabı ustası Türkiye'nin dört bir yanından gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor.

En büyük dileği, üzerinde engelli bireylerin isimlerinin bulunduğu ayakkabı kalıplarını mesleği öğrenmek isteyen gençlere emanet etmek.