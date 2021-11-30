Van-Ağrı kara yolunun Tendürek Dağı bölgesinde ilerlemekte güçlük çeken ayıyı görenler jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi.

Bölgeye giden görevliler, anesteziyle sakinleştirdikleri ayıyı Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

Burada müdahale edilen ayı, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bölgedeki tüm yaban hayvanlarının tedavisi ve rehabilitasyonuyla ilgilendiklerini söyledi.

Aslan, Tendürek bölgesinde daha önce yavrularıyla dolaşan ayılarla karşılaşıldığını anlattı:

"Bu bölgede şu ana kadar iki ayıya araba çarptı. Dün akşam araba çarpan ayının ise durumu ise ağır. Olay yerine gittiğimizde yerinden kalkamıyordu. Merkezimizde genel muayenesini yaptık. Sol ve sağ ayakları kırılmış. Akciğerinde ödem oluştuğunu tespit edildi. Durumunu stabil hale getirmek için tedavi uyguluyoruz. Sürücülerimizi yaban hayvanları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum."