Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis Belediyesi çocukları tiyatroyla buluşturuyor
[Fotoğraf: @BitlisBld/Twitter]
Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi köyleri gezerek çocukları sanatla buluşturuyor.
Bitlis Belediyesince başlatılan "Tiyatrosuz Çocuk Kalmasın" projesiyle oluşturulan tiyatro ekibi, köyleri gezerek çocukları tiyatroyla buluşturuyor.
Belediye bünyesinde oluşturulan tiyatro topluluğu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köyleri dolaşarak önceden tiyatroyla tanışmayan çocuklara ulaşıyor.
Düzköy İlkokuluna giden topluluk üyeleri, tiyatroya gitme imkanı bulamayan çocuklar için "Meddah Amca" adlı oyunu sahneledi.
Oyuncular, oyun sonrası Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın gönderdiği hediyeleri öğrencilere dağıttı.
Etiketler: Bitlis Kültür ve Turizm Bakanlığı Tiyatro
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