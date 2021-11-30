Sahil Kordon boyunda bulunan balıkçı tekneleri battı, bazılarının da güvertelerine su doldu.

Zarar gören diğer tekneler sahipleri tarafından kıyıya çekildi. Lodosun etkisiyle oluşan dalgalar yürüyüş yoluna da zarar verdi.

Kıyıda bulunan çay bahçesi ise kısmen sular altında kaldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz sahilde incelemelerde bulundu.