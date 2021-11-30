Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 12:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Silivri'de lodos balıkçı teknelerini batırdı
[Fotoğraf: DHA]
Silivri'de etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle balıkçı tekneleri battı.
Sahil Kordon boyunda bulunan balıkçı tekneleri battı, bazılarının da güvertelerine su doldu.
Zarar gören diğer tekneler sahipleri tarafından kıyıya çekildi. Lodosun etkisiyle oluşan dalgalar yürüyüş yoluna da zarar verdi.
Kıyıda bulunan çay bahçesi ise kısmen sular altında kaldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz sahilde incelemelerde bulundu.
Etiketler: Balıkçılık
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