Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'yu fırtına vurdu: Saatteki hızı 91 kilometreyi geçti
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli rüzgarın hızı saatte 91,8 kilometreye ulaştı. Mudurnu ilçesinde bir caminin minaresi yıkılırken bir evde de hasar oluştu.
Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından "turuncu kod" uyarısı yapılan Bolu kent merkezi ve ilçelerinde lodos etkili oluyor.
Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kuvvetli rüzgar, günlük hayatta olumsuzluklara neden oluyor.
Cami ve ev zarar gördü
Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesi Çağşak köyü Acemler Mahallesi'ndeki caminin minaresi yıkıldı.
Minarenin yıkılması sonucu caminin çatısı ile imamın evi zarar gördü.
[Fotoğraf: AA]
Rüzgarın hızı 91 kilometreyi buldu
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın hızı en yüksek saatte 91,8 kilometre ile Yeniçağa ilçesinde kaydedildi.
Bolu kent merkezinde ise saatte 46,8 kilometre hızla etkili olan rüzgar, Bolu Dağı'nda saatte 47,5 kilometre hızla esiyor.
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