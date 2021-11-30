Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından "turuncu kod" uyarısı yapılan Bolu kent merkezi ve ilçelerinde lodos etkili oluyor.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kuvvetli rüzgar, günlük hayatta olumsuzluklara neden oluyor.

Cami ve ev zarar gördü

Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesi Çağşak köyü Acemler Mahallesi'ndeki caminin minaresi yıkıldı.

Minarenin yıkılması sonucu caminin çatısı ile imamın evi zarar gördü.

[Fotoğraf: AA]

Rüzgarın hızı 91 kilometreyi buldu

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın hızı en yüksek saatte 91,8 kilometre ile Yeniçağa ilçesinde kaydedildi.

Bolu kent merkezinde ise saatte 46,8 kilometre hızla etkili olan rüzgar, Bolu Dağı'nda saatte 47,5 kilometre hızla esiyor.