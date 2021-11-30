Esenyurt İnönü Mahallesi'nde bir sitenin içinde çalışan 3 işçi, yalıtım malzemesi sermek için içine çöp konteyneri konulan iki katlı bir binanın çatısına çıktı.

Çalıştıkları yalıtım malzemesi rüzgarın etkisiyle havalanan işçiler, rüzgarın şiddetine karşı koyamayarak yalıtım malzemesiyle birlikte 10 metre savruldu.

İşçilerden biri yere, ikisi de park halindeki araçların üzerine düştü.

İşçiler, vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.