Sultaniye Mahallesi'ndeki bir sitede, şiddetli esen rüzgar 2 işçinin üzerinde çalıştığı güvenlik kulübesinin çatısını uçurdu.

İşçiler, çatı ile beraber önce bir reklam panosuna çarptı sonra da park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçileri hastaneye kaldırdı. 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Çatıyla beraber uçtular"

Olay sonrası otomobili zarar gören Mustafa Şenel, "Sitenin güvenlik kulübesinin çatısı uçtu. Çatı, tabelaya sonra da aracın üzerine düştü. Çatının üzerinde işçiler vardı. Herhalde tamirat yapıyorlardı. Çatıyla beraber buraya uçtular. Tabelaya çarptılar, sonra araçların üzerine düştüler. 5 tane araç ciddi hasar aldı, işçiler de ağır yaralı" dedi.