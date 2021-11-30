Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartal'da 2 gemi karaya oturdu
Kartal'da iki gemi rüzgarın etkisiyle karaya oturdu. Biri batma riskiyle karşı karşıya.
Kumcular İskelesi'nde bağlı bulunan 60 metre uzunluğundaki "Ümit K" isimli kuru yük gemisinin halatları fırtına nedeniyle koptu. Gemi bir süre sonra yarısına kadar battı.
Aynı iskelede demirli "Umut" isimli başka bir kuru yük gemisi ise fırtına nedeniyle iskeleye yaslandı.
İstanbul Kartal’da 2 gemi karaya oturdu. Rüzgarın etkisiyle karaya oturan 2 gemiden birinde batma riski var. pic.twitter.com/M0IBJZgSS5— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2021
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