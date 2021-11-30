Gemlik Körfezi'nde gece etkisini artıran kuvvetli fırtına ve lodostan dolayı denizde metrelerce yükselen dalgalar, sahil kesiminde su baskınlarına yol açtı.

İskele ile 2 No'lu Sahil Bölgesi arasında kayıkhanede bağlı bazı balıkçı tekneleri alabora olup battı. Çok sayıda tekne ise dalgaların şiddetiyle zarar gördü.

Dalgaların taşırdığı denizin suyu da caddelere kadar ulaştı.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nde şiddetli fırtına etkili oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, kazalar yaşandı. Kuvvetli rüzgar bugün de birçok ilde sürecek. pic.twitter.com/Q0631jIzH4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2021

8 katlı binanın çatısı uçtu

Kumla Mahallesi Cankurtaran Caddesi'nde ise lodos nedeniyle 8 katlı bir apartmanın çatısı uçarak yola düştü.

Sitenin yakınında park halindeki 2 otomobil çatının altında kalınca araçlarda hasar meydana geldi.

İlçede yaşananların ardından oluşan hasar, günün ilk ışıklarında görüntülendi.