Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 11:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da servis aracının üzerine ağaç devrildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kadıköy'de bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki engelli servis aracının üzerine devrildi.
İstanbul'da iki gündür etkili olan lodos nedeniyle Kozyatağı Mahallesi'nde park halinde olan engelli servis aracın üzerine ağaç devrildi.
Ağacın devrildiğini gören çalışanlar durumu, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, engelli servis aracın üzerindeki ağacı keserek kaldırdı.
Araçta büyük hasar oluşurken aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu belirlendi.
Etiketler: Fırtına İstanbul Servis Aracı
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