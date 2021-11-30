Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta kaçak avcılık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta izinsiz olarak avcılık yaptığı öne sürülen 2 kişiye para cezası verildi.
Kars’ın Kağızman ilçesi kırsalında, yarı otomatik av tüfekleriyle kaçak avcılık yapan 2 kişiyi görenler, durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada, gerekli izin belgesi olmadan avcılık yapan M.E.K. ile M.K. suçüstü yakalandı.
Silahlarına el konulan 2 zanlıya toplam 3 bin 78 lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Kaçak Avcılık Kars
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