Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 11:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yolun bittiğini fark etmeyince otomobiliyle takla attı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da, yolun bittiğini fark etmeyip, ağaca çarparak, takla atan otomobil sürücüsü M.Ç kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, Topçular Mahallesi'nde meydana geldi.
Çalıştığı spor salonundan mesai sonrası otomobiliyle ayrılan M.Ç., arkadaşlarını evlerine bırakıp, kendi evine gitmek üzere yola çıktı.
M.Ç., yolun bittiğini fark etmeyince otomobille palmiye ağacına çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle takla attı. Kazayı görenler, ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan M.Ç., tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Yapılan inceleme sonrası otomobil, çekiciyle kaldırılırken, yol yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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