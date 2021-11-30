Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 11:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Maltepe'de lodos 2 evin çatısını uçurdu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Maltepe'de etkili olan lodos nedeniyle 2 evin çatısı uçtu, olayda yaralanan olmadı.
Gülensu Mahallesi Şehit Metin Dil Sokak üzerinde meydana gelen olayda lodos nedeniyle tek katlı bir evin balkon çatısı uçtu.
Rüzgarın etkisiyle çatı, sokağa düşerken olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
İtfaiye ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra çatının yoldaki parçalarını kenara aldı.
Ev sahibi Deniz Yıldız, "Evde uyuyorduk, bir gürültü koptu. Ön tarafta gecekondu var. Ben o yıkıldı zannettim sonra çıktık geldik çatı bu halde. Allah’tan kimse o sırada oradan geçmemiş" dedi.
Öte yandan yine aynı mahallede 3 katlı bir binanın çatısı başka bir evin çatısına uçtu.
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