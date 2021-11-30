Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetleri tespit edildi.

Suça karışanların yakalanması amacıyla başlatılan çalışma çerçevesinde Kars ve İstanbul'da gözaltına alınan Gezici ve Bingül'ün yanı sıra HDP'nin Kars il yönetimindeki Osman A. ile Onur M.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kars Adliyesi'ne götürüldü.

Şüphelilerin cumhuriyet savcılığındaki işlemleri sürüyor.