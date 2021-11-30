İnegöl’de iki gündür etkili olan lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evlerin çatıları uçarken, ağaçlar da yerinden söküldü. Dün akşam yüksek kesimlerde etkisini artıran lodos, ilçedeki en büyük zararı kırsal Kurşunlu Mahallesi’ndeki çilek üreticilerine verdi.

Lodos ve sağanak nedeniyle çilek seraları yıkıldı. Yaklaşık 5 bin dönümlük tarlaya kurulan seraların yıkılması nedeniyle üreticiler tarladaki çilekleri toplamaya başladı. Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Satılmış, bölgedeki çiftçilerin toplam 10 milyon TL zararının olduğunu söyledi.

"Ciddi zarara uğradık"

Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Satılmış,

“Dün akşam çıkan lodosla birlikte Kurşunlu’daki bütün seralarımız heba olmuş durumda. Yaklaşık 7 bin dönüm alanın 5 bin dönümü Kurşunlu’da sera olarak bulunmaktadır. Bu seralarımızın tamamı bu lodosla birlikte toz duman oldu. Kurşunlu’da 10 milyon lira zararımız var. Bu durumu yetkililere bildirmek istedik. İnşallah bir şeyler düşünülür. Çilek üreticileri olarak zor durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.